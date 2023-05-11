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Приметы и советы

«Полгода правит зима»: зачем в России летом отключают горячую воду

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Полгода правит зима»: зачем в России летом отключают горячую воду
Фото: shutterstock

Каждый год в летний сезон в России отключают горячую воду. Возможно ли обойтись без ограничений и круглогодично пользоваться водоснабжением, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.

Как рассказал председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин, работы, которые проводят летом, необходимы, чтобы не проводить дорогой ремонт зимой.

— В трубы дают максимальное давление, чтобы выявить протечки и устранить их. Это обеспечивает надежность трубопровода в осенне-зимний период, — объяснил Крохин.

Он не исключил вероятности, что в будущем не придется отключать горячую воду по всей России, но вряд ли это может произойти в ближайшие пять-десять лет.

— Россия — страна, где полгода правит зима. С точки зрения эксплуатации централизованное отопление наиболее экономично и надежно в условиях российского климата, — пояснил Крохин.

Централизованное отопление и водоснабжение, по его словам, достижение, которое помогает преодолеть человеку суровые климатические условия.

— Если в ближайшие годы климат в Москве и России не поменяется, значит, выгоднее использовать централизованное водоснабжение, которое требует профилактических работ летом, — сказал специалист.

Он предположил, что полный отказ от отключения водоснабжения в летний период может произойти только когда произведут замену всех труб с металлических на синтетические.

— Синтетические трубы более надежны и не выходят из строя дольше металлических, поэтому их можно контролировать при помощи дистанционной диагностики, которая доступна уже сейчас, — заверил Крохин. — Но полная замена займет очень много времени. Только когда это произойдет, не понадобится отключать горячую воду летом, потому что опрессовка будет уже не нужна.

В ближайшее время россиянам можно рассчитывать только на сокращение срока отключения горячей воды (до восьми-десяти дней — прим. «ВМ»), заключил Крохин.

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