График и сроки отключения горячей воды в Москве в 2023 году
Горячую воду в Москве начнут планово отключать с 15 мая. О том, зачем это нужно, когда остановят подачу воды и что делать, если после проведения работ ее не включили, — в материале «Вечерней Москвы».
Для чего отключают горячую воду
Ежегодно горячую воду в Москве отключают для выполнения ремонтных и профилактических работ оборудования и систем теплового обеспечения. Специалисты занимаются проверкой магистральных и разводящих сетей, производят замену непригодных деталей на тепловых пунктах и отопительных станциях.
Однако новые дома тоже попадают под отключение горячей воды. Это нужно для профилактической проверки оборудования, но в этом случае сроки отключения горячей воды могут быть меньше.
Отключение горячей воды в Москве длится до конца августа. Плановые мероприятия по проверке и замене оборудования занимают не более десяти дней.
Где найти график отключения
В больших городах контрактные снабжающие организации обслуживают конкретные дома. Обычно даты и адреса отключения воды публикуются перед началом сезона отключения.
График отключения по своему месту жительства можно посмотреть в доступных интернет-сервисах или на порталах:
- mos.ru — нужно ввести в поисковую строку свой домашний адрес, в ответ на запрос появляются конкретные даты и время;
- мобильное приложение «Моя Москва» — в приложении доступно напоминание о моменте отключения горячей воды; после уточнения графика можно добавить даты отключения в календарь, и приложение напомнит о том, в какой период воды в доме не будет;
- moek.ru.
Также получить информацию о порядке отключения горячей воды можно и по телефону:
- единая справочная служба правительства Москвы — +7 (495) 777-77-77;
- единый диспетчерский центр — +7 (495) 539-53-53;
- горячая линия для регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды — 7 (495) 539-25-25 (по телефону нужно назвать номер квартиры и код плательщика, чтобы робот дал информацию по графику отключения — прим. «ВМ».)
Кроме того, управляющие компании должны заранее уведомлять жильцов об отключении горячей воды.
Как подготовиться к отключению и где брать воду в этот период
Оплата за потребление воды производится по показателям счетчиков, которые устанавливают в квартире. Если нет воды, то показатель будет нулевой, а значит, платить за воду не придется.
Управляющие компании на время отключения закрывают домовые задвижки. Но если вы переживаете, что счетчик случайно «накрутит» кубометры, лучше перекрыть стояк горячей воды и пользоваться только холодной.
Альтернативных вариантов получения горячей воды во время ее отключения не так много. Можно нагреть воду в кастрюлях, подогреть кипятильником, наконец, записаться в спортзал или же навестить родственников в другом районе города.
Тем, кто не хочет терпеть неудобства, можно установить накопительный водонагреватель. Эта позволяет иметь в запасе определенный объем горячей воды. Можно также попробовать проточный водонагреватель, но этот вариант не подойдет для старых домов с изношенной электропроводкой.
Использование полезных изобретений человечества тратит достаточное количество электроэнергии, а значит, могут вырасти коммунальные платежи по этим показателям. Чтобы сэкономить на потреблении электричества, можно установить водонагреватели класса энергопотребления B или А.
После профилактических работ воду не включили — что делать
Если плановое отключение воды подошло к концу, а воду до сих пор не дали, можно обратиться за помощью в специальные службы:
- единая диспетчерская служба — +7 (495) 539-53-53;
- электронная приемная Мосжилинспекции;
- управляющая компания по месту проживания (узнать контакты можно на сайте «Дома Москвы»);
- горячая линия ПАО «МОЭК» — +7 (495) 539-59-59.
Сюда же можно обратиться, если жильцов не устраивает качество горячей воды.
Воду могут отключить дольше, чем заявлено в графике работ:
- на восемь часов (суммарно) в течение одного месяца;
- четыре часа единовременно;
- 24 часа при аварии на тупиковой магистрали.