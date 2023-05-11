График и сроки отключения горячей воды в Москве в 2023 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Горячую воду в Москве начнут планово отключать с 15 мая. О том, зачем это нужно, когда остановят подачу воды и что делать, если после проведения работ ее не включили, — в материале «Вечерней Москвы».

Для чего отключают горячую воду

Ежегодно горячую воду в Москве отключают для выполнения ремонтных и профилактических работ оборудования и систем теплового обеспечения. Специалисты занимаются проверкой магистральных и разводящих сетей, производят замену непригодных деталей на тепловых пунктах и отопительных станциях.

Однако новые дома тоже попадают под отключение горячей воды. Это нужно для профилактической проверки оборудования, но в этом случае сроки отключения горячей воды могут быть меньше.

Отключение горячей воды в Москве длится до конца августа. Плановые мероприятия по проверке и замене оборудования занимают не более десяти дней.

Где найти график отключения

В больших городах контрактные снабжающие организации обслуживают конкретные дома. Обычно даты и адреса отключения воды публикуются перед началом сезона отключения.

График отключения по своему месту жительства можно посмотреть в доступных интернет-сервисах или на порталах:

mos.ru — нужно ввести в поисковую строку свой домашний адрес, в ответ на запрос появляются конкретные даты и время;

— нужно ввести в поисковую строку свой домашний адрес, в ответ на запрос появляются конкретные даты и время; мобильное приложение «Моя Москва» — в приложении доступно напоминание о моменте отключения горячей воды; после уточнения графика можно добавить даты отключения в календарь, и приложение напомнит о том, в какой период воды в доме не будет;

— в приложении доступно напоминание о моменте отключения горячей воды; после уточнения графика можно добавить даты отключения в календарь, и приложение напомнит о том, в какой период воды в доме не будет; moek.ru.

Также получить информацию о порядке отключения горячей воды можно и по телефону:

единая справочная служба правительства Москвы — +7 (495) 777-77-77;

единый диспетчерский центр — +7 (495) 539-53-53;

горячая линия для регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды — 7 (495) 539-25-25 (по телефону нужно назвать номер квартиры и код плательщика, чтобы робот дал информацию по графику отключения — прим. «ВМ».)

Кроме того, управляющие компании должны заранее уведомлять жильцов об отключении горячей воды.

Как подготовиться к отключению и где брать воду в этот период

Оплата за потребление воды производится по показателям счетчиков, которые устанавливают в квартире. Если нет воды, то показатель будет нулевой, а значит, платить за воду не придется.

Управляющие компании на время отключения закрывают домовые задвижки. Но если вы переживаете, что счетчик случайно «накрутит» кубометры, лучше перекрыть стояк горячей воды и пользоваться только холодной.

Альтернативных вариантов получения горячей воды во время ее отключения не так много. Можно нагреть воду в кастрюлях, подогреть кипятильником, наконец, записаться в спортзал или же навестить родственников в другом районе города.

Тем, кто не хочет терпеть неудобства, можно установить накопительный водонагреватель. Эта позволяет иметь в запасе определенный объем горячей воды. Можно также попробовать проточный водонагреватель, но этот вариант не подойдет для старых домов с изношенной электропроводкой.

Использование полезных изобретений человечества тратит достаточное количество электроэнергии, а значит, могут вырасти коммунальные платежи по этим показателям. Чтобы сэкономить на потреблении электричества, можно установить водонагреватели класса энергопотребления B или А.

После профилактических работ воду не включили — что делать

Если плановое отключение воды подошло к концу, а воду до сих пор не дали, можно обратиться за помощью в специальные службы:

единая диспетчерская служба — +7 (495) 539-53-53;

электронная приемная Мосжилинспекции;

управляющая компания по месту проживания (узнать контакты можно на сайте «Дома Москвы»);

горячая линия ПАО «МОЭК» — +7 (495) 539-59-59.

Сюда же можно обратиться, если жильцов не устраивает качество горячей воды.

Воду могут отключить дольше, чем заявлено в графике работ: