«Никаких лишних манипуляций»: как изменятся правила поверки газовых счетчиков с 1 мая

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С 1 мая в России изменят правила поверки газовых счетчиков, что позволит избежать махинаций со стороны собственников и переплат за «коммуналку». Что именно поменяется в системе проверок оборудования, выясняла «Вечерняя Москва».

Поврежденный счетчик — лишние траты

Если прибор учета не был своевременно обследован на наличие повреждений, то возникнет риск безучетного потребления коммунальных ресурсов, что является настоящим кошмаром для любого собственника.

Чтобы исключить эти неприятности, с 1 мая текущего года газовые счетчики без встроенного программного обеспечения начнут проверять тщательнее.

Как рассказал в беседе с «ВМ» председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ЖКХ Константин Крохин, проверка теперь производится по пяти пунктам, что позволит исключить случаи утечки газа и предотвратить неприятности, связанные с последствиями такого явления.

Что проверит мастер?

Первое что сделает специалист, это:

проверит устройство на наличие признаков использования магнитных деталей, искажающих показания;

проведет внешний осмотр на предмет механических повреждений, опробование;

определит перепад давления по устройству;

определит погрешности в учете.

При этом вся проверка будет производиться без демонтажа устройства. Если будут обнаружены нарушения, специалист составит акт на собственника. Дальнейшее рассмотрение будет проводиться уже в газовой компании.

Что изменилось

По мнению Константина Крохина, новые правила не так уж и отличаются от тех, которые действовали ранее. Однако теперь мастера будут тщательнее проверять именно те счетчики, у которых нет программного обеспечения.

— В идеале специалист должен одинаково проверять как механические средства учета, так и электронные. Процесс должен включать внешний осмотр устройства, сверку данных, проверку на целостность, замер точности показателей. Возникли сомнения по поводу целостности прибора, имеются подтвержденные основания для этого? В таком случае прибор может быть направлен на экспертизу. Запомните, мастер не вправе производить никаких лишних манипуляций, — акцентировал специалист.

Собеседник «ВМ» напомнил также, что после процедуры поверки мастер составляет акт и вносит данные в паспорт счетчика. Однако стоит учесть, что с некоторых пор юридическую силу имеют только сведения, которые в том числе отражены в электронном реестре Росстандарта, поэтому следует проконтролировать, чтобы данные в этом перечне высвечивались.

Более того, есть смысл постоянно проверять правильность внесения данных, которые вводит проверяющая компания, ведь за нарушение сроков их занесения предусмотрена гражданская ответственность.

При неисправности устройства будет производиться перерасчет, а плата за газ будет начисляться по нормативу.

Эксперт напомнил, что поверку вправе проводить исключительно организация, имеющая аккредитацию. Их перечень опубликован на официальном портале Росаккредитации.