Археолог Шакер раскритиковал выбор темнокожей актрисы на роль Клеопатры

Фото: Скриншот видео с YouTube-канала Netflix

Американский стриминговый сервис Netflix пытается исказить историю, показав царицу Древнего Египта Клеопатру темнокожей. Об этом заявил главный археолог в министерстве туризма и древностей Египта Магди Шакер.

Накануне на указанном стриминге состоялась премьера документального фильма «Царица Клеопатра», в котором главную роль исполнила темнокожая актриса из Великобритании Адель Джеймс. Трейлер картины вышел еще в апреле, уже тогда лента подверглась острой критике в Египте.

— Американская платформа стремится исказить египетскую историю, представляя документальный фильм о жизни царицы Клеопатры с темнокожей актрисой в главной роли, — сказал эксперт.

По словам Шакера, основная задача данной киноленты заключается в намерении «исказить цивилизацию стремлением вмешаться в нее». Ученый напомнил, что Клеопатра имела македонское происхождение, «поэтому у нее не может быть африканских корней», передает РИА Новости.

Это уже не первый подобный случай, когда западные киностудии берут на роль заведомо белокожих персонажей темных актеров. Например, тизер фильма кинокомпании Disney «Русалочка» в YouTube был встречен сугубо негативно. Число дизлайков стало абсолютным антирекордом корпорации. Одной из причин, возможно, стал выбор создателей фильма взять на главную роль чернокожую актрису. Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобное явление стоит связывать с человеческими стереотипами, которые не позволяют воспринимать привычного персонажа по-новому.