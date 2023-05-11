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Названа причина пожара в квартире в Раменском, из-за которого погиб мужчина

Степан Жирнов
Происшествия
Названа причина пожара в квартире в Раменском, из-за которого погиб мужчина
Фото: Прокуратура Московской области
Московская область, Раменское, улица Коминтерна, 17 Карта всех событий

Причиной пожара в квартире жилого дома в Раменском стал взрыв газовоздушной смеси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Виктор Неволин в четверг, 11 мая.

По его словам, квартиру, в которой проживал мужчина 1964 года рождения, сотрудники обслуживающей компании отключили от газоснабжения еще в прошлом году из-за жалоб соседей на постоянный запах горючего. По предварительным данным, жилец решил самостоятельно «врезаться» в систему обеспечения газом, в связи с чем и произошел хлопок.

— Дом пригоден к дальнейшей эксплуатации. Все оперативные службы работают на месте, — отметил Неволин.

Взрыв в квартире дома № 17 на улице Коминтерна привел к пожару, в результате которого хозяин помещения погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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