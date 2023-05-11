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Москвичам рассказали, как распознать легальное такси

Евгений Силаев
Город
Москвичам рассказали, как распознать легальное такси
Фото: Pexels

Существуют четыре главных признака, по которым можно отличить легальное такси от нелегального. Об этом в четверг, 11 мая, напомнили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

В инспекции подчеркнули, что московские такси окрашены в желтые цвета, а подмосковные — в белые с желтыми и серыми полосками. Кроме того, настоящие такси оснащены «шашечками» и оранжевым фонарем на крыше.

Кроме того, водитель должен иметь разрешение на осуществление таксомоторной деятельности на территории Москвы и области. Также в салоне автомобиля должна содержаться информация о водителе, перевозчике и тарифах.

— МАДИ призывает таксистов следить за внешним видом своих авто — эти детали помогают пассажирам легко находить такси и отличать их от нелегальных перевозчиков, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Москвичам рассказали, как распознать легальное такси Фото: Telegram/ Дептранс Москвы

Недавно в Дептрансе объяснили, как правильно ездить с питомцами в такси. В зависимости от животного (кошка, рептилия или грызун) предусмотрены разнообразные меры безопасности и предосторожности.

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