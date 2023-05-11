Неизвестные совершили покушение на председателя суда Запорожской области в Мелитополе

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В Мелитополе Запорожской области было совершено покушение на председателя регионального суда. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

По данным Балицкого, судья выжил, а двух его охранников оперативно госпитализировали с ранениями.

— В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь, — рассказал Балицкий.

Политик также добавил, что подобный инцидент является не чем иным, как очередной попыткой украинского руководства дестабилизировать обстановку на территории региона, а также препятствовать становлению мирной жизни в Запорожье.

В настоящее время профильные сотрудники правоохранительных органов работают над установлением личностей подозреваемых, написал Балицкий в своем Telegram-канале.

3 апреля в результате взрыва автомобиля в Мелитополе пострадал бывший глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Тогда политик получил несколько тяжелых травм.