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Автобус сбил ребенка на северо-востоке Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Автобус сбил ребенка на северо-востоке Москвы
Фото: mos.ru
Москва, Отрадная улица Карта всех событий

Ребенок попал под колеса автобуса в столичном районе Отрадное. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

— Сегодня около 8:15 в районе дома № 12 по улице Отрадной произошло ДТП с участием пешехода и автобуса 628-го маршрута, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что ребенок был оперативно госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «ушибы мягких тканей головы и коленного сустава». Позже его отпустили домой, поскольку травмы были незначительными. В пресс-службе уточнили, что в случае необходимости Мосгортранс окажет пострадавшему всю необходимую помощь.

В настоящее время по факту происшествия осуществляется служебная проверка, передает агентство городских новостей «Москва».

Еще одно ДТП произошло 3 мая на Садовой-Черногрязской улице, где автомобиль сбил велосипедиста.

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