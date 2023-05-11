Автобус сбил ребенка на северо-востоке Москвы

Фото: mos.ru

Москва, Отрадная улица Карта всех событий

Ребенок попал под колеса автобуса в столичном районе Отрадное. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

— Сегодня около 8:15 в районе дома № 12 по улице Отрадной произошло ДТП с участием пешехода и автобуса 628-го маршрута, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что ребенок был оперативно госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «ушибы мягких тканей головы и коленного сустава». Позже его отпустили домой, поскольку травмы были незначительными. В пресс-службе уточнили, что в случае необходимости Мосгортранс окажет пострадавшему всю необходимую помощь.

В настоящее время по факту происшествия осуществляется служебная проверка, передает агентство городских новостей «Москва».

Еще одно ДТП произошло 3 мая на Садовой-Черногрязской улице, где автомобиль сбил велосипедиста.