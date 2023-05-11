«Мы сделали это!»: Курбан Омаров преподнес своей новой возлюбленной дорогостоящий подарок

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Бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров поздравил свою новую возлюбленную Валерию с днем рождения роскошным подарком. Об этом он рассказал в своем микроблоге.

Бизнесмен опубликовал серию фотографий, на которых он запечатлен вместе с именинницей и агентом по недвижимости. Выяснилось, что Омаров преподнес избраннице дом в Дубае, который обошелся ему в 50 миллионов рублей.

— Мы сделали это! Очень надеюсь, что мы будем проводить здесь прекрасное время. Валерия, спасибо, что помогла сделать выбор, — уточнил он.

Ксения Бородина два года назад развелась с Курбаном Омаровым. От брака с бизнесменом она растит дочку Теону, а также воспитывает старшую наследницу Марусю, которая родилась от первого супруга. По словам звезды, сам Омаров очень редко видится с детьми.

Кроме того, Бородина не скрывает презрительного отношения к новой возлюбленной экс-мужа Валерии. Она резко высказалась о девушке в своих социальных сетях. Телеведущая заявила о распущенности новой девушки предпринимателя.