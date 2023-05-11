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Приметы и советы

Тело ребенка 2018 года рождения обнаружили на Рублевке

Евгений Силаев
Происшествия
Тело ребенка 2018 года рождения обнаружили на Рублевке
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В квартире на Рублевском шоссе найдено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 11 мая.

По предварительным данным, смертельные повреждения ребенку нанесла его родная мать. Женщина уже задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

— На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов, — добавила Нефедова.

Другое убийство ребенка произошло в Хабаровском крае. Двухлетняя девочка, которую отец избил поленом, умерла в реанимации. Врачи почти месяц боролись за ее жизнь.

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