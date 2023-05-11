Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны РФ официально опровергло заявления о «прорывах обороны» в зоне СВО

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Минобороны РФ официально опровергло заявления о «прорывах обороны» в зоне СВО
Фото: Минобороны РФ

Заявления, которые вечером в четверг, 11 мая, распространились в некоторых Telegram-каналах якобы о неких «прорывах обороны» на разных участках соприкосновения, не соответствуют действительности. Такую информацию распространили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

— Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на Купянском направлении нет активных действий. Армия РФ пресекла деятельность диверсантов со стороны противника. На Красно-Лиманском направлении удалось отразить несколько атак ВСУ, на Донецком — восемь таких атак.

Кроме того, в Минобороны опровергли данные о том, что якобы была сбита российская ракета. Там отметили, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не мог сбить российскую ракету «Кинжал», так как не способен перехватывать объекты на такой скорости.

Украина Армия Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Все мнения
О проекте