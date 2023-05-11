Минобороны РФ официально опровергло заявления о «прорывах обороны» в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Заявления, которые вечером в четверг, 11 мая, распространились в некоторых Telegram-каналах якобы о неких «прорывах обороны» на разных участках соприкосновения, не соответствуют действительности. Такую информацию распространили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

— Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на Купянском направлении нет активных действий. Армия РФ пресекла деятельность диверсантов со стороны противника. На Красно-Лиманском направлении удалось отразить несколько атак ВСУ, на Донецком — восемь таких атак.

Кроме того, в Минобороны опровергли данные о том, что якобы была сбита российская ракета. Там отметили, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не мог сбить российскую ракету «Кинжал», так как не способен перехватывать объекты на такой скорости.