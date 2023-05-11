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В Минобороны опровергли сообщение о перехваченном ЗРК Patriot «Кинжале»

Евгений Силаев

Сюжет: 

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В Минобороны опровергли сообщение о перехваченном ЗРК Patriot «Кинжале»
Фото: Минобороны РФ

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не мог сбить российскую ракету «Кинжал», так как не способен перехватывать объекты на такой скорости. Об этом в четверг, 11 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

По его словам, «Кинжал» совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель. Из-за этого возможность поражения ракеты исключена, подчеркнули в ведомстве.

— Вброс о том, что якобы был перехвачен «Кинжал», — попытка выдать желаемое за действительное. Дело в том, что скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot, — рассказал собеседник агентства.

Накануне Министерство обороны США сообщило о том, что Украине якобы удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» при помощи переданного ей Западом комплекса ПРО Patriot. По словам руководителя пресс-службы Пентагона Патрика Райдера, в ведомстве «могут это подтвердить».

США допустили важную стратегическую ошибку, когда решили поставлять на Украину системы Patriot, поскольку они явно уязвимы для ударов со стороны РФ. Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер. Он пояснил, что даже если эти системы являются первоклассными с точки зрения технологий, все равно их невозможно использовать без других систем ПВО. Кроме того, по мнению аналитика, задействовать именно Patriot для Украины не только неэффективно, но еще и невыгодно.

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