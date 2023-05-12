Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Прославленный российский режиссер Глеб Панфилов попал в больницу с инсультом. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

— Глеб Анатольевич Панфилов сегодня попал в беду: упал, и у него образовался инсульт головного мозга. Его госпитализировали и сейчас везут в институт Склифосовского. Он, слава богу, разговаривает, поэтому есть надежда, что все будет хорошо, — сказал Варшавер ТАСС.

Сейчас прославленному режиссеру 88 лет. Он снял многие фильмы, такие как Начало, Иван Денисович, Прошу слова, В огне брода нет, Васса и многие другие. Его супругой была народная артистка России Инна Чурикова, которая стала его музой в кино и на театральной сцене.

Гримерная комната народной артистки СССР Инны Чуриковой в театре «Ленком Марка Захарова» стала мемориальным местом. Это небольшая комната, в которой расположены туалетный столик, диван и стеллаж с сувенирами. Большую часть из этих сувениров Чурикова получила от своих поклонников. Актриса бережно хранила все, что получала в подарок. Среди подарков на полках хранятся матрешки, керамические статуэтки в виде животных, бокалы, рисунки, настольные часы и большое количество разнообразных кукол.