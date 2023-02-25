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Мемориальная гримерная Инны Чуриковой открылась в «Ленкоме»

Евгений Белоусов
Город
Мемориальная гримерная Инны Чуриковой открылась в «Ленкоме»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, улица Малая Дмитровка, 6 Карта всех событий

Гримерная комната народной артистки СССР Инны Чуриковой в театре «Ленком Марка Захарова» стала мемориальным местом. Об этом стало известно в субботу, 25 февраля.

Это небольшая комната, в которой расположены туалетный столик, диван и стеллаж с сувенирами. Большую часть из этих сувениров Чурикова получила от своих поклонников.

Актриса бережно хранила все, что получала в подарок. Среди подарков на полках хранятся матрешки, керамические статуэтки в виде животных, бокалы, рисунки, настольные часы и большое количество разнообразных кукол.

Стены гримерки украшают портреты самой артистки, а также ее любимых режиссеров и актрис. Так, на одной из стен висят фотографии Марлен Дитрих и Одри Хепберн, передает РИА Новости.

Инна Чурикова ушла из жизни 14 января в возрасте 79 лет. Супруг артистки признал, что ее кончины никто не ожидал.

В связи со смертью актрисы мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования ее родным и близким. Талант именитой артистки позволил ей создать на сцене театра «Ленком» и киноэкране яркую галерею самых разных образов, добавил он.

Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. Какими были жизнь и карьера артистки — в материале «Вечерней Москвы».

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