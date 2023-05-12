Захарова: Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам Евровидения

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала сведения о том, что украинский президент не сможет выступить со своим обращением на Евровидении. Захарова написала в своем Telergam-канале, что напрасно Европейский вещательный союз отклонил от Зеленского подобную просьбу.

— В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию, — написала Захарова в своем комментарии.

Стало известно, что Владимир Зеленский планировал покорить аудиторию Евровидения в 160 миллионов человек своим выступлением с видеообращением, в котором хотел коснуться в том числе и российской тематики.

В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении на фоне украинского кризиса.

9 мая первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение состоялся в британском Ливерпуле на площадке M&S Bank Arena. Право транслировать выступления артистов доверили корпорации BBC. В первом полуфинале за право попасть на конкурс боролись представители 15 стран. Путевку в финал получили артисты из Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.