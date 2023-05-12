Зеленскому отказали в возможности выступить на Евровидении

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Хотя политическая окраска песенного конкурса Евровидение становится все более очевидной, как из-за прошлогодней победы Украины, так и на фоне дисквалификации России, но организаторы мероприятия все равно стараются поддерживать иллюзию своей заявленной аполитичности.

Издание Times сообщает, что именно опасения политизации конкурса заставили Европейский вещательный союз отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве обратиться к участникам Евровидения в видеообращении. Ссылаясь на свои якобы «старинные правила», Европейский вещательный союз не разрешил подобное выступление, что вызвало разочарование у Зеленского, говорится в материале.

Украинскому лидеру было важно использовать эту возможность, чтобы поделиться своей точкой зрения с аудиторией в 160 миллионов зрителей.Новый отказ EBU стал уже не первым для Зеленского, который два года подряд пытался выступить с подобными обращениями на премии Оскар. Однако подобное предложение с его стороны ранее вызвало гнев официальных представителей Киева в социальных сетях.

9 мая первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение состоялся в британском Ливерпуле на площадке M&S Bank Arena. Право транслировать выступления артистов доверили корпорации BBC. В первом полуфинале за право попасть на конкурс боролись представители 15 стран. Путевку в финал получили артисты из Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.