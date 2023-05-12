Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россиянам рассказали, как правильно накопить финансовую подушку

Ирэна Колесова
Общество
Россиянам рассказали, как правильно накопить финансовую подушку
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Чтобы чувствовать себя в финансовой безопасности, нужно накопить денежную подушку в размере до трех месячных доходов. Как это грамотно сделать, рассказал руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

— Например, начать с 5-10%, и сделать это одним из своих «обязательных платежей», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, сформировать накопления можно фактически при любой зарплате, однако тренировать привычку откладывать средства нужно заранее. Важно распланировать свой бюджет и учесть все обязательные траты, такие как продукты или ЖКХ. От слишком дорогих и бессмысленных покупок лучше полностью отказаться, как и от слишком частых походов в кафе и рестораны.

Результаты глобального опроса показали, что россияне имеют самый высокий уровень финансовой неопределенности. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как преодолеть такое состояние. Важно изучать опыт других людей, разбираться, как они адаптируются к сложным ситуациям, сказала она.

Зарплаты Эксперты Деньги
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Все мнения
О проекте