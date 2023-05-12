Россиянам рассказали, как правильно накопить финансовую подушку

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Чтобы чувствовать себя в финансовой безопасности, нужно накопить денежную подушку в размере до трех месячных доходов. Как это грамотно сделать, рассказал руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

— Например, начать с 5-10%, и сделать это одним из своих «обязательных платежей», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, сформировать накопления можно фактически при любой зарплате, однако тренировать привычку откладывать средства нужно заранее. Важно распланировать свой бюджет и учесть все обязательные траты, такие как продукты или ЖКХ. От слишком дорогих и бессмысленных покупок лучше полностью отказаться, как и от слишком частых походов в кафе и рестораны.

Результаты глобального опроса показали, что россияне имеют самый высокий уровень финансовой неопределенности. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как преодолеть такое состояние. Важно изучать опыт других людей, разбираться, как они адаптируются к сложным ситуациям, сказала она.