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Приметы и советы

Психолог Наумова рассказала, как преодолеть финансовую неопределенность

Евгений Белоусов
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог Наумова рассказала, как преодолеть финансовую неопределенность
Фото: shutterstock

Результаты глобального опроса показали, что россияне имеют самый высокий уровень финансовой неопределенности. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как преодолеть такое состояние.

— Важно изучать опыт других людей, разбираться, как они адаптируются к сложным ситуациям. Если не получается достойно зарабатывать, используя свое образование, нужно повышать квалификацию с помощью дополнительного обучения, — советует врач.

По словам собеседницы «ВМ», также можно выбрать другую профессию, которая позволит зарабатывать в современных реалиях. На повышение денежной определенности влияет и то, как человек может распоряжаться средствами.

Чтобы в случае кризиса не нервничать и чувствовать себя в безопасности, добавила Наумова, обязательно следует заранее обзавестись «подушкой безопасности». Припасенные средства всегда смогут помочь пережить тяжелый период и даже обеспечат больше времени на переквалификацию и смену профессии.

Подробнее о том, что такое финансовая неопределенность и как с ней бороться, — в материале «Вечерней Москвы».

Психолог и руководитель психологического центра Сергей Ланг дал советы, как стабилизировать свое состояние и сохранить настроение в весенний период.

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