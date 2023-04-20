Психолог Наумова рассказала, как преодолеть финансовую неопределенность

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Результаты глобального опроса показали, что россияне имеют самый высокий уровень финансовой неопределенности. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как преодолеть такое состояние.

— Важно изучать опыт других людей, разбираться, как они адаптируются к сложным ситуациям. Если не получается достойно зарабатывать, используя свое образование, нужно повышать квалификацию с помощью дополнительного обучения, — советует врач.

По словам собеседницы «ВМ», также можно выбрать другую профессию, которая позволит зарабатывать в современных реалиях. На повышение денежной определенности влияет и то, как человек может распоряжаться средствами.

Чтобы в случае кризиса не нервничать и чувствовать себя в безопасности, добавила Наумова, обязательно следует заранее обзавестись «подушкой безопасности». Припасенные средства всегда смогут помочь пережить тяжелый период и даже обеспечат больше времени на переквалификацию и смену профессии.

Подробнее о том, что такое финансовая неопределенность и как с ней бороться, — в материале «Вечерней Москвы».

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