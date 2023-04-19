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«Смена профессии и подушка безопасности»: как преодолеть финансовую «растерянность»

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Что такое финансовая «растерянность» и как ее преодолеть
Фото: shutterstock

Результаты глобального опроса показали, что россияне имеют самый высокий уровень финансовой неопределенности. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, как преодолеть финансовую «растерянность».

Что такое финансовая «растерянность»

Исследование финансовой неопределенности в 56 странах мира провели ассоциация Gallup International и холдинг «Ромир». Для определения финансовой растерянности участников спрашивали, хотели ли они получить дополнительную сумму денег в размере одного ежемесячного дохода прямо сейчас или в двойном размере через год.

В поведенческой экономике данный вопрос задают для определения уровня жизни и финансовой стабильности в обществе. Чем больше людей отдают предпочтение отложенной двукратной выплате, тем выше стабильность в стране.

По данным исследования, которые приводит РБК, в России удвоенный бонус выбрали 20 процентов респондентов, а однократную выплату — 32. Остальные 48 процентов опрошенных не смогли выбрать ни один из предложенных вариантов. Такое число неопределившихся стало максимальным среди всех стран, в которых проводили опрос.

Почему среди россиян так много неопределившихся

По словам психолога Натальи Наумовой, финансовая «растерянность» россиян связана с тем, что прошлый год был довольно непростой, с большим количеством нововведений и санкций.

— Эти запреты постоянно меняли правила игры и привычный уклад жизни, — говорит она. — Люди пытались привыкнуть, адаптироваться и становились осторожнее. Возможно, что, когда нужно делать выбор, что-то получить сейчас или через год, они понимали, что потом будут совершенно другие реалии. Но в то же время, они понимали, что иногда лучше потерпеть и получить в два раза больше. Тут стереотипы и реальность не позволили дать однозначный ответ. Иногда людям было легче воздержаться от выбора.

Кроме того, у россиян, скорее всего, не было высокой мотивации для прохождения анкетирования Gallup, считает Наумова. И это могло сказаться на их ответах. Ведь перед респондентами не стояла реальная возможность взять больше или меньше денег. Из-за этого они могли отказаться поразмышлять над своим ответом.

Как преодолеть финансовую неопределенность

Наумова уверена, что огромное значение в жизни играет восприятие той или иной ситуации: то, как мы думаем, так себя и чувствуем. По этой причине необходимо всегда настраиваться на позитивный лад. А если что-то не получается — нужно анализировать, как это изменить.

По мнению психолога, улучшить финансовое положение и преодолеть неопределенность поможет дополнительное образование или смена профессии.

— Важно изучать опыт других людей, разбираться, как они адаптируются к сложным ситуациям, — советует собеседница «ВМ». — Если не получается достойно зарабатывать, используя свое образования, нужно повышать свою квалификацию с помощью дополнительного обучения. Кроме того, можно выбрать другую профессию, которая позволит зарабатывать в современных реалиях.

Также на повышение денежной определенности влияет и то, как человек ими распоряжаться.

— Важно следить, чтобы человек научился грамотно использовать свои ресурсы и не тратил лишние деньги в период финансового кризиса, — подчеркивает эксперт. — Можно пройти курсы по разумному потреблению или изучить данную информацию в открытых источниках. Существует целый ряд моментов, на которые можно не тратить средства. Это позволит рассчитать точный приход финансов в семью и определить, какую часть можно потратить, а какую необходимо отложить.

Кроме того, психолог рекомендует завести «подушку безопасности», которая позволит даже в кризис чувствовать себя спокойно и стабильно. Припасенные средства дают уверенность в сложные моменты, а также предоставляют дополнительное время для смены профессии или повышения квалификации.

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