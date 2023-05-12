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Спорткомплекс в Ясеневе сдадут инвестору в долгосрочную аренду

Евгений Силаев
Город
Спорткомплекс в Ясеневе сдадут инвестору в долгосрочную аренду
Фото: Unsplash

В Москве завершились торги на долгосрочную аренду спортивного комплекса «Лаун-теннис» в районе Ясенево Юго-западного административного округа (ЮЗАО). Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

— «Лаун-теннис» — первый спортивный объект, передаваемый в рамках программы передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам, которую совместно реализуют Департамент экономической политики и развития города Москвы и департамент спорта. В 2023 году по программе планируется передать ряд объектов массового спорта в целях повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, — рассказала Багреева.

Спортивный комплекс расположен по адресу улица Паустовского, дом 4а. Площадь объекта, включающего в себя теннисный корт, составляет 1077 квадратных метров.

По результатам торгов комплекс будет сдан в аренду сети спортивных площадок City Sport на 25 лет. Владелец должен будет оказывать спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги, но не сможет самостоятельно составлять их перечень.

В конце апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о строительстве в столице шести спортивных комплексов. Работы проводятся в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

спорткомплексы Район Ясенево Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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