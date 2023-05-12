Ефимов: Московский производитель лифтов подписал три контракта на поставку оборудования в Узбекистан

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) подписал три контракта со строительными компаниями из Узбекистана о поставке собственной продукции. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столичные компании продолжают развивать внешнюю экономическую деятельность. При поддержке специалистов центра «Моспром» они приняли участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». В результате один из крупнейших лифтостроительных заводов России впервые подписал с узбекскими строительными компаниями три соглашения на поставку оборудования в течение трех лет. Общая стоимость контрактов оценивается в 200 миллионов рублей, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что ЩЛЗ может выпускать до 12 тысяч единиц продукции в год. Выход на международный рынок позволит увеличить количество рабочих мест. Кроме того, продукция завода ориентирована как на государственных заказчиков, так и на коммерческих потребителей.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко подчеркнул, что у ЩЛЗ есть необходимые для удовлетворения потребностей заказчиков из Узбекистана компетенции и мощности. Кроме того, полученная прибыль поможет развитию предприятия.

С марта по апрель 2023 года московский производитель автомобильных компонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) поставил более 40,1 тысячи деталей кузовов, сообщил Ефимов. Соответствующий договор был подписан в феврале этого года.