Андрей Бочкарев сообщил о начале отделки колонн на станции метро «Аэропорт Внуково»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты приступили к отделке колонн на станции «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На станции «Аэропорт Внуково» продолжаются архитектурно-отделочные работы. После завершения укладки пола и отделки путевых стен светло-серым сибирским гранитом строители приступили к облицовке этим материалом колонн, расположенных вдоль платформы, — сказал он.

На следующем этапе отделки будут смонтированы вставки из алюминиевых панелей, напоминающих шлифованную нержавеющую сталь. Также на станции продолжается прокладка инженерных сетей и коммуникаций.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на станции «Аэропорт Внуково» продолжается устройство инженерных систем. При этом в скором времени специалисты собираются приступить к монтажу эскалаторов, которые соединят вестибюль с платформой.

Помимо этого, в апреле начались работы по засыпке котлована на станции «Аэропорт Внуково». При этом монтаж воздуховодов уже завершен.

До конца этого года на разных радиальных линиях метро в столице планируется завершить строительство шести станций. В частности, специалисты должны достроить участок Калининско-Солнцевской линии со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».