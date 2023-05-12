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Нутрициолог Свиридова рассказала, как укрепить иммунитет перед летним сезоном

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Нутрициолог Свиридова рассказала, как укрепить иммунитет перед летним сезоном
Фото: Unsplash

Нутрициолог Елена Свиридова назвала продукты, которые нужно добавить в рацион, чтобы укрепить иммунитет перед сезоном летних отпусков.

По ее словам, в рационе обязательно должна присутствовать зелень: шпинат, рукола, латук, айсберг. Также необходимо употреблять кисломолочные продукты, содержащие множество полезных бактерий. При этом стоит выбирать йогурты без добавок и сахара.

Также специалист посоветовала всегда держать дома цитрусовые: они обеспечивают организм витамином С. Кроме того, стоит пить больше чистой воды. Жидкость помогает избавиться от шлаков и токсинов в организме. Также Свиридова посоветовала заменить сахар на фрукты, передает Life.ru.

В свою очередь нутрициолог Анна Макарова посоветовала выбирать овощи и фрукты разных цветов. Это, по словам специалиста, позволяет организму заполучить все разнообразие полезных микроэлементов комплексно и сразу, передает ФАН.

Летом каждый хочет обрести идеальное тело: плоский живот и красивый рельеф, чтобы выход к пляжу был максимально эффектным, а яркие наряды выгодно подчеркивали силуэт. О том, что нужно делать уже сейчас, чтобы все это не осталось лишь мечтами, читайте в материале «Вечерней Москвы».

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