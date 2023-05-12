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Приметы и советы

Кардиолог Ерина рассказала, какие заболевания сердца «помолодели» в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Кардиолог Ерина рассказала, какие заболевания сердца «помолодели» в Петербурге
Фото: Pexels

В Санкт-Петербурге резко «помолодели» такие заболевания, как атеросклероз и гипертония. Теперь подобные заболевания часто диагностируют у людей около 30 лет. Об этом рассказала врач-кардиолог Марина Ерина.

Эксперт отметила, что мужчины в целом более подвержены раннему дебюту сердечных заболеваний. В связи с этим мужчинам старше 30 лет нужно следить за своим давлением, контролировать уровень холестерина и глюкозы. Также следует избегать стресса и недосыпа, так как на их фоне развиваются заболевания сердца.

При этом женщины менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако большое значение для пациенток имеет вес. Как пояснила Ерина, женщины, как правило, до наступления менопаузы находятся в меньшей группе риска за счет женских половых гормонов. Они защищают от атеросклеротических процессов, передает издание «Невские новости».

В свою очередь врач-кардиолог Утку Зейбей дал рекомендации, как держать уровень холестерина под контролем. Прежде всего нужно добавить в свой распорядок дня легкие физические нагрузки. Например, это могут быть ходьба или плавание, передает Nation news.

Главным методом расчета риска сердечно-сосудистых заболеваний является шкала SCORE. Об этом сообщила профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е. И. Чазова Минздрава России Нана Погосова.

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