Кардиолог Погосова рассказала, как узнать свой риск сердечных заболеваний

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Главным методом расчета риска сердечно-сосудистых заболеваний является шкала SCORE. Об этом сообщила профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е.И. Чазова Минздрава России Нана Погосова.

Данная шкала учитывает возраст (до 65 лет) и пол человека, курит он или нет, уровень систолического артериального давления и показатель общего холестерина.

По словам врача, если риск по этой шкале ниже пяти процентов, то значит человек находится в зоне относительного благополучия.

— Если риск пять процентов и выше, то уже стоит беспокоиться. А если он 10 процентов и более, то это уже серьезный звоночек. Значит, вы имеете очень высокий риск развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений в течение десяти лет, — пояснила Погосова.

Профессор подчеркнула, что мощным фактором развития сердечных заболеваний является возраст. По словам профессора, большинство людей старше 65 лет уже имеет повышенный сердечно-сосудистый риск, сообщает Газета.ru.

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