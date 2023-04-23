Врач Драпкина назвала четыре заболевания, которые вносят наибольший вклад в смертность россиян

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Существует четыре распространенных неинфекционных заболевания, которые наиболее часто приводят к летальному исходу среди населения России. Об этом сообщила Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

По ее словам, наиболее распространены и находятся на первом месте причин смерти в России заболевания системы кровообращения. Это инсульты, гипертензия и другие.

На втором месте находятся онкологические заболевания. Большой вклад в смертность россиян от неинфекционных болезней также вносят сахарный диабет и проблемы с органами дыхания, приводит слова Драпкиной портал «Тульская служба новостей».

Специалист отметила, что нет никаких особых секретов и советов для профилактики заболеваний и увеличения продолжительности жизни. По ее словам, главной рекомендацией является следование принципам здорового образа жизни.

Заведующий первым кардиологическим отделением Покровской больницы, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей квалификационной категории Александр Макаридзе назвал еще одну причину, помимо вредных привычек, неправильного питания и малоподвижного образа жизни, которая приводит к инфаркту.