Кардиолог Макаридзе назвал профессии с самым высоким риском инфаркта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Помимо вредных привычек, неправильного питания и малоподвижного образа жизни к инфаркту приводит постоянно испытываемый стресс. Об этом сообщил заведующий первым кардиологическим отделением Покровской больницы, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей квалификационной категории Александр Макаридзе.

Он назвал профессии с самым высоким риском инфаркта. Кардиолог считает таковыми пилотов, водителей, руководителей и машинистов-крановщиков. Их объединяет то, что от профессионализма этих людей зависит жизнь других.

— Нужно помнить, что если ты входишь в одну из этих категорий, то надо еще более внимательно относиться к своему здоровью, регулярно снимать стресс. В противном случае это может привести к инфаркту, — отметил врач.

Кардиолог также назвал симптомы, которые могут говорить о проблемах с сердцем. По его словам, при жгучей боли, особенно возникающей при нагрузке, необходимо немедленно обратиться к специалистам, передает газета «Петербургский дневник».

Болезни системы кровообращения являются одной из наиболее распространенных причин смерти. Об этом сообщила кардиолог Елена Гричук. Она отметила, что для укрепления сердца нужно отказаться лишь от одного продукта.