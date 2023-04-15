Врач Гричук рассказала, от какого продукта нужно отказаться для укрепления сердца

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Болезни системы кровообращения являются одной из наиболее распространенных причин смерти. Об этом рассказала врач-кардиолог Елена Гричук.

Она отметила, что для укрепления сердца необходимо отказаться лишь от одного продукта — соли. Это связано с тем, что она увеличивает давление на стенки артерий и задерживает жидкость в организме.

Кроме того, особую опасность представляет «скрытая соль». Она содержится в соевом соусе, колбасах, минеральной воде, консервах и сырах, передает издание 74.ru.

Врач-невролог и нейрохирург Рустем Гайфутдинов рассказал «Вечерней Москве», что экстракт семян сельдерея нередко используют для профилактики инсульта и образования тромбов. Однако такая терапия, пришедшая из области нетрадиционной медицины, уместна лишь в качестве вспомогательного лечения.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина назвала вызывающие отечность продукты. Содержащиеся в них соли быстро всасываются в кишечнике, из-за чего у человека возникает сильная жажда.