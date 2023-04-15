Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Гричук рассказала, от какого продукта нужно отказаться для укрепления сердца

Никита Худяков
Общество
Врач Гричук рассказала, от какого продукта нужно отказаться для укрепления сердца
Фото: pixabay.com

Болезни системы кровообращения являются одной из наиболее распространенных причин смерти. Об этом рассказала врач-кардиолог Елена Гричук.

Она отметила, что для укрепления сердца необходимо отказаться лишь от одного продукта — соли. Это связано с тем, что она увеличивает давление на стенки артерий и задерживает жидкость в организме.

Кроме того, особую опасность представляет «скрытая соль». Она содержится в соевом соусе, колбасах, минеральной воде, консервах и сырах, передает издание 74.ru.

Врач-невролог и нейрохирург Рустем Гайфутдинов рассказал «Вечерней Москве», что экстракт семян сельдерея нередко используют для профилактики инсульта и образования тромбов. Однако такая терапия, пришедшая из области нетрадиционной медицины, уместна лишь в качестве вспомогательного лечения.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина назвала вызывающие отечность продукты. Содержащиеся в них соли быстро всасываются в кишечнике, из-за чего у человека возникает сильная жажда.

Здоровье Врачи Соль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте