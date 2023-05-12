Разработчик Ашманов назвал минусы внедрения ИИ в школах

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Гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов заявил, что инициатива внедрения искусственного интеллекта в школах может привести к тому, что дети в будущем не смогут самостоятельно решать задачи и писать грамотные тексты.

Эксперт напомнил, что в школах на уроках математики часто запрещают использовать калькулятор. Поэтому ИИ тоже не стоит применять для решения задач.

По словам эксперта, школьники должны самостоятельно научиться выполнять упражнения, используя знания, полученные на уроках. В противном случае они не смогут писать и считать без использования нейросетей, передает НСН.

В свою очередь экономист Георгий Копосов добавил, что ИИ дает возможность увеличить эффективность и точность при выполнении сложных задач, которые ранее требовали высокой квалификации и опыта. Например, в медицинской сфере нейросети используются для диагностики заболеваний и прогнозирования эффективности лечения, передает Общественная служба новостей.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением обучать школьников использованию ИИ. По его мнению, это поможет подготовить ребят к рынку труда будущего, передает «360».

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта, к чему может привести работа с нейросетями в системе образования и какое место в ней должны занимать цифровые технологии.