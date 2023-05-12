Женщина, убившая своего малолетнего ребенка на Рублевском шоссе, страдала шизофренией

Фото: Прокуратура Москвы

Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Женщина, жестоко убившая своего ребенка на Рублевском шоссе, страдала шизофренией. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 12 мая.

По словам собеседника «ВМ», она состояла на учете в психоневрологическом диспансере. В день убийства женщина услышала голоса в голове, которые и сказали ей задушить сына. После этого она взяла нож и перерезала ребенку сонную артерию.

На данный момент подозреваемую задержали и доставили в СК.

О преступлении стало известно в четверг, 11 мая, когда в квартире на Рублевском шоссе обнаружили тело четырехлетнего ребенка с колотым ранением шеи. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Также в столичной прокуратуре сообщили, что женщина сфотографировала тело ребенка после преступления. Фотография убитого ребенка обнаружена в ее телефоне.