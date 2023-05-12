Назван район Нижнего Новгорода с самыми дешевыми двухкомнатными квартирами

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Двухкомнатная квартира на вторичном рынке жилья в Сормовском районе Нижнего Новгорода в среднем обойдется в 4,75 миллиона рублей. Об этом NewsNN сообщили в «ДомКлик». Это самая дешевая цена, за которую можно приобрести двушку в городе.

Далее следует Автозаводский район, где средняя цена составляет 5,04 миллиона рублей. На третьем месте расположился Московский район: 5,08 миллиона рублей.

Самые дорогие двухкомнатные квартиры расположены в Нижегородском районе. Цены в нем превышают отметку в девять миллионов рублей. Также недешево стоит жилье в Советском районе: около семи миллионов рублей.

В марте 2023 года средняя стоимость купленной в Москве квартиры на вторичном рынке составила 13,8 миллиона рублей, передает ФАН.

По мнению собеседника «Вечерней Москвы» ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, ситуация на рынке вторичного жилья в России до сих пор не стабилизировалась. В данный момент предпосылок к подорожанию квартир на вторичке нет, но все может резко измениться.