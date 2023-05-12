Андрей Бочкарев: Программа реновации ускорена в 10 районах Москвы

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В скором времени начнется переселение жителей 29 домов в рамках программы реновации. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Благодаря работе всех органов исполнительной власти города Москвы, а также организаций, задействованных в реализации программы реновации жилого фонда, удалось приблизить сроки отселения 29 домов, расположенных в 10 районах города, — сказал он.

С начала года уже обеспечен подбор 22 территорий, а также ввод в эксплуатацию 21 дома. При этом руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что городом в постоянном режиме ведется анализ имеющегося ресурса жилой площади, необходимого для расселения домов.

В апреле свыше 3,4 тысячи горожан стали обладателями новых квартир по программе реновации. Больше всего новоселов появилось в Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах.

Кроме того, дом на 140 квартир по программе реновации сдали в эксплуатацию в Дмитровском районе. Он расположен по адресу улица Клязьминская, дом 28а. В новостройке предусмотрено 30 однокомнатных, 97 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир.