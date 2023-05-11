Дом по реновации сдали в эксплуатацию в Дмитровском районе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Клязьминская улица, 28 Карта всех событий

Дом на 140 квартир по программе реновации сдали в эксплуатацию в Дмитровском районе. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

— Очередная новостройка в рамках программы реновации сдана и готовится к началу переселения жителей из ветхого жилого фонда. Современное здание построено односекционным, его общая жилая площадь составляет около восьми тысяч квадратных метров и включает 140 квартир, — сказал он.

Дом расположен по адресу улица Клязьминская, дом 28а. В новостройке предусмотрено 30 однокомнатных, 97 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир, сообщили в комитете.

На территории Москвы с начала 2023 года достроили и ввели в эксплуатацию 21 дом по программе реновации. Десять новостроек были переданы под заселение. При этом площадь квартир в домах, которые в этом году уже были введены в эксплуатацию, позволит переселить более десяти тысяч человек.

С начала 2023 года в новостройках по программе реновации жилого фонда в Северном административном округе (САО) столицы были открыты более 20 предприятий. Уточняется, что первые этажи в новостройках по программе реновации всегда предусматриваются нежилыми.