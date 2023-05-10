Левкин: В САО с начала года в новостройках по реновации открыто более 20 коммерческих объектов

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С начала 2023 года в новостройках по программе реновации жилого фонда в Северном административном округе (САО) столицы были открыты более 20 предприятий. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе

Департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

Уточняется, что первые этажи в новостройках по программе реновации всегда предусматриваются нежилыми. В них размещают объекты социально-бытовой направленности: пункты выдачи онлайн-заказов, магазины, кофейни, пекарни, салоны красоты и другие.

— Это положительно влияет на развитие сопутствующей инфраструктуры в кварталах реновации. Так, с начала года только в САО открылось более 20 предприятий, — рассказал Левкин.

Под заселение по программе реновации в САО в настоящее время переданы 29 новостроек. В них предусмотрены порядка 170 нежилых помещений. Из них более половины задействовали под размещение 120 объектов из сферы предоставления товаров и услуг.

Лидером по развитию коммерческой инфраструктуры в нежилых помещениях домов по программе реновации является Бескудниковский район. В нем открыты уже более 80 подобных предприятий.

На севере столицы новые квартиры по программе реновации получили около 5,2 тысячи семей.