Андрей Бочкарев: Свыше 20 новостроек по реновации ввели в Москве с начала года

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На территории Москвы с начала 2023 года достроили и ввели в эксплуатацию 21 дом по программе реновации. Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что десять новостроек были переданы под заселение. При этом площадь квартир в домах, которые в этом году уже были введены в эксплуатацию, позволит переселить более десяти тысяч человек.

— Больше всего новостроек появилось на севере (пять домов) и на юге (четыре), по два — в Северо-Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Западном административных округах, по одному дому — в Троицком и Новомосковском округах, на северо-западе и востоке столицы, — рассказал Андрей Бочкарев.

Всего со старта программы реновации было построено 250 жилых объектов. В проектировании и строительстве на сегодняшний день находятся более 400 домов.

Декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Евгений Михайленко отметил комплексность программы реновации. По его словам, реализация проекта такого масштаба влечет за собой решение множества важных сопутствующих задач, например, способствует общему развитию всего города.

Порядка 587 стартовых площадок находятся в работе у проектировщиков и строителей в рамках реализации программы реновации, сообщил Андрей Бочкарев.