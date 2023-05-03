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Андрей Бочкарев: Градостроительный потенциал стартовых площадок реновации достиг 9,5 миллиона «квадратов»

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Градостроительный потенциал стартовых площадок реновации достиг 9,5 миллиона «квадратов»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Порядка 587 стартовых площадок находятся в работе у проектировщиков и строителей в рамках реализации программы реновации. Об этом в среду, 3 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа реновации жилого фонда в столице активно реализуется, и к настоящему времени уже отметили новоселье или переселяются жители 687 старых пятиэтажек. Для этого было построено 228 современных и качественных домов, — сказал он.

В настоящее время ведется проектирование и строительство 404 домов общей площадью 7,5 миллиона «квадратов». При этом градостроительный потенциал стартовых площадок реновации достиг 9,5 миллиона квадратных метров.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичную программу реновации включили 12 новых адресов. По его словам, в девяти районах столицы уже находятся стартовые площадки. После окончания строительства получится расселить 37 старых домов, а новое жилье смогут получить 6700 человек.

На юго-западе столицы при этом проектируют 25 новостроек и строят еще 14 новых домов. В новые дома смогут переселиться около 25 тысяч человек.

Недвижимость Москва Андрей Бочкарев
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