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Приметы и советы

Диетолог Гинзбург рассказал о правилах питания после 40 лет

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Гинзбург рассказал о правилах питания после 40 лет
Фото: Pexels

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о главных правилах питания после 40 лет.

Как пояснил эксперт, нередко морщины и некоторые проблемы в организме начинаются из-за неправильного питания и образа жизни. Поэтому стоит пересмотреть свои пищевые предпочтения.

Самое главное — это исключить из рациона продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров. Стоит уменьшить употребление картофеля и белого риса, а также отдавать предпочтение продуктам с растительным белком, а не животным.

Что касается животного белка, то стоит есть больше мясо птицы и рыбы, а красного мяса поменьше. Также необходимо включать в рацион зелень и овощи, соблюдать питьевой режим, передает Nation news.

В свою очередь диетолог Марият Мухина отметила, что питание после 40 лет должно быть сбалансированным по жирам, белкам, углеводам, а также по калорийности. Она также добавила, что у людей в таком возрасте часто выявляется аллергия на растительное масло и курицу, передает ФАН.

Замедлить процесс старения возможно в том случае, если человек будет употреблять продукты с полезными свойствами. Об этом заявил врач общей практики Сергей Алендеев.

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