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Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» разбился насмерть в уличных гонках на Минском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» разбился насмерть в уличных гонках на Минском шоссе
Фото: premierliga.ru
Московская область, Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 30-й километр Карта всех событий

В результате аварии на Минском шоссе погиб бывший футболист столичных «Спартака» и «Динамо», а также подмосковных «Химок» Александр Каракин. Об этом стало известно в пятницу, 12 мая.

Сама авария произошла в ночь с четверга на пятницу на 30-м километре Минского шоссе, где собирались местные любители уличных гонок.

Во время одного из заездов бывший спортсмен не справился с управлением и врезался в отбойник на своей иномарке. В результате 32-летнего Каракина госпитализировали с тяжелыми травмами. Позже, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в больнице, сообщил Telegram-канал Shot.

Александр Каракин в юности выступал за молодежные команды столичных «Спартака» и «Динамо», однако взрослую карьеру провел в подмосковных «Химках». В последнее время играл за любительские клубы.

Другое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. Водитель не справился с управлением, его автомобиль наехал на препятствие и перевернулся. Инцидент попал на видео.

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