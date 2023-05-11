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Автомобиль не справился с управлением и опрокинулся в Лефортовском тоннеле

Евгений Белоусов
Происшествия
Автомобиль не справился с управлением и опрокинулся в Лефортовском тоннеле
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Автомобиль врезался в препятствие и перевернулся в Лефортовском тоннеле. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В Лефортовском тоннеле автомобиль не справился с управлением, наехал на препятствие и опрокинулся. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Дептранс также опубликовал видео с моментом аварии. На кадрах видно, как легковой автомобиль на полной скорости пересекает несколько полос, врезается в стену тоннеля и переворачивается.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Информация о пострадавших уточняется. Сейчас движение в районе аварии затруднено и осуществляется по двум полосам из трех, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в ночь на 11 мая на 15-м километре МКАД. Дептранс также опубликовал видео с моментом столкновения. На кадрах видно, как один грузовик врезается в другой, стоящий посреди дороги. Сразу после удара один из автомобилей выносит на обочину.

Позднее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что оба водителя грузовиков пострадали при столкновении. Они были госпитализированы.

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