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Многоуровневая транспортная развязка в районе станции метро «Мамыри» будет готова в следующем году

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Многоуровневая транспортная развязка в районе станции метро «Мамыри» будет готова в следующем году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Троицком и Новомосковском административном округе столицы в районе строящейся станции метро «Мамыри» появится многоуровневая развязка. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, ее ввод в эксплуатацию значительно улучшит транспортную ситуацию на Калужском шоссе и в поселениях Мосрентген и Сосенское.

— Сейчас на объекте ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций путепроводов. Общая готовность объекта составляет 10 процентов. Полностью завершить проект планируется в 2024 году, — отметил глава столичного департамента строительства.

Благодаря новой развязке снизится нагрузка участков улично-дорожной сети поселений и Калужского шоссе; улучшится экологическая ситуация в прилегающих районах города Москвы и транспортная доступность торгового кластера оптовой и розничной торговли «Фуд Сити».

Всего в рамках проекта запланировано строительство дорог общей протяженностью 1,8 километра. Среди них — путепровод на съезде к ТЦ «Фуд Сити» длиной 0,4 километра, путепровод на съезде к станции метрополитена «Мамыри» длиной 0,1 километра. Также запланировано возведение двух съездов к ТЦ «Фуд Сити» и к станции метрополитена «Мамыри».

Рафик Загрутдинов напомнил, что развитие транспортного каркаса, реконструкция существующих развязок и строительство новых эстакад ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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