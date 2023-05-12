Появилось видео с места смертельной аварии экс-футболиста подмосковных «Химок»

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Московская область, Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 29-й километр Карта всех событий

Машина бывшего футболиста подмосковных «Химок» Александра Каракина была практически целиком уничтожена в результате ДТП. Это видно на записи с места происшествия, которая появилась в Сети в пятницу, 12 мая.

Также в кадр попала работа экстренных служб.

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура.

— Также Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, — отметила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

ДТП, о котором идет речь, произошло в ночь с четверга на пятницу, 12 мая, на 29-м километре трассы М-1 «Беларусь». Иномарка, за рулем которой находился 31-летний бывший спортсмен, врезалась в отбойник. В результате Каракин был госпитализирован с серьезными травмами. Позже мужчина скончался в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь.