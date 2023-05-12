Как узнать, когда отключат горячую воду

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В Москве с 15 мая начнут плановое отключение горячего водоснабжения. Это необходимо для выполнения ремонтных и профилактических работ оборудования и систем теплового обеспечения. О том, как узнать, в какой день будет отключена вода и сколько дней это продлится, — в материале «Вечерней Москвы».

Как узнать, когда в доме отключат горячую воду?

График отключения горячей воды составляется и публикуется перед началом сезона плановых отключений. Чтобы узнать, когда именно будет завершено водоснабжения и когда его вновь восстановят на том или ином конкретном адресе, можно воспользоваться интернет-сервисами и порталами:

— mos.ru (необходимо ввести в поисковую строку свой домашний адрес, и в ответ на запрос появятся конкретные даты и время);

— мобильное приложение «Моя Москва» (в приложении доступно напоминание о моменте отключения горячей воды; после уточнения графика можно добавить даты отключения в календарь, и приложение напомнит о том, в какой период воды в доме не будет);

— moek.ru (доступен поиск дат отключения по адресу дома).

Помимо этого, управляющие компании уведомляют жильцов дома о плановом отключении горячего водоснабжения заранее.

На какой срок может отключаться подача горячей воды?

Горячее водоснабжение могут остановить:

— на восемь часов суммарно в течение одного месяца;

— на четыре часа единовременно;

— на 24 часа в случае аварии на тупиковой магистрали;

— на 10 суток в году при проведении ежегодных профилактических работ.

Что делать, если период отключения уже прошел или еще не начался, но горячей воды нет?

При внеплановом отключении подачи горячей воды москвичи могут обратиться:

— в единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53;

— в электронную приемную Мосжилинспекции;

— в свою управляющую компанию.