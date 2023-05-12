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Задержанный в Москве мужчина попытался напасть на полицейского и отобрать у него автомат

Степан Жирнов
Происшествия
Задержанный в Москве мужчина попытался напасть на полицейского и отобрать у него автомат
Фото: СК РФ

На северо-западе столицы задержанный мужчина попытался напасть на полицейского и отобрать у него автомат. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 12 мая.

По ее словам, инцидент произошел в отделе полиции 1 мая. Задержанный 39-летний мужчина неожиданно накинулся на сотрудника правоохранительных органов и попытался отобрать у него автомат Калашникова, который висел у стража порядка на ремне.

Попытка не увенчалась успехом, нарушителя повторно задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В ходе допроса фигурант полностью признал вину.

Похожий инцидент произошел 9 мая на Планерной улице. Пьяный москвич напал на полицейского, ударил его по голове и испачкал ему форму. В результате дебошира задержали, а в его отношении возбудили уголовное дело.

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