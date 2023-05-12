Парикмахер Уиллис назвал самые удачные стрижки для женщин старше 50 лет

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Правильная стрижка — один из самых простых способов сбросить несколько лет мгновенно. Ведущий стилист сети британских салонов Ник Уиллис рассказал, какую прическу следует выбирать женщинам старше 50 лет, которые хотят выглядеть моложе.

Эксперт не советует выбирать слишком короткие прически. По его словам, лучше оставить волосы средней длины.

— Если выбрать правильную форму, то можно получить нужные подвижность и объем, которые помогут вам выглядеть младше вашего возраста, — пояснил он.

В качестве удачных вариантов стрижки он предложил каскад, удлиненное каре или шегги. Конкретный выбор зависит от формы лица, текстуры волос и личных предпочтений, передает издание «Профиль».

Парикмахеры отмечают, что ошибочно думать, что женщинам за 50 не идут длинные волосы. Главное — правильно их уложить. Например, небольшими волнами. Это выглядит очень стильно и современно, передает Life.ru.

Волосы могут выпадать по разным причинам, однако есть одна распространенная ошибка, которую совершают многие женщины. Парикмахер-стилист Джин Лопес призвала отказаться от тугих причесок и назвала хорошие альтернативы.