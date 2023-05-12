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Андрей Бочкарев: Первый этап программы реновации завершили в Митино

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Первый этап программы реновации завершили в Митино
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столичном районе Митино завершили первый этап программы реновации. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории района Митино в первый этап программы реновации включено шесть домов. Их расселение стартовало в апреле 2021 года, а к настоящему времени жители этих домов полностью завершили переезд, — сказал он.

По словам заммэра, специалисты уже снесли четыре отселенных дома, а еще два будут демонтированы в скором времени.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что на месте снесенных домов организовали площадку для последующего строительства дома по адресу Парковая улица, земельный участок 7.

Кроме того, в скором времени начнется переселение жителей 29 домов в рамках программы реновации. С начала года уже обеспечен подбор 22 территорий, а также ввод в эксплуатацию 21 дома.

В апреле свыше 3,4 тысячи горожан стали обладателями новых квартир по программе реновации. Больше всего новоселов появилось в Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах.

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