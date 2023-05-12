Сенатор Святенко: Индивидуальный подход — основа столичной системы поддержки ветеранов ВОВ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Меры поддержки ветеранов Великой Отечественной Войны (ВОВ) направлены на обеспечение фронтовикам достойной жизни, предоставление ухода и так далее. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.

Она напомнила, что в Москве проживает 22 тысячи ветеранов ВОВ. Для создания комфортной жизни в столице предусмотрен ряд мер: повышение размеров пенсий, ремонт квартир, патронаж, санитарное обслуживание на дому и другие.

По ее словам, важно дать ветеранам возможность почувствовать заботу. В частности, сейчас ведется работа по обновлению 228 квартир.

— Москва развивает различные форматы социального обслуживания: это и служба сиделок и патронажа, и организация санаторных услуг на дому, и специальная «тревожная кнопка», которая позволяет решить максимально оперативно любые вопросы: от вызова бригады скорой помощи до ремонта дверной ручки. Помощь и забота о тех, кто защитил нашу страну в тяжелые годы войны, должна оказываться в полном объеме, своевременно и отвечать тем запросам ветеранов, которые актуальны на сегодняшний день, — рассказала Святенко в беседе с агентством городских новостей «Москва».

В Музее Победы с 20 апреля по 10 мая 2023 года проходила акция «Мы помним». В указанный период в преддверии всенародного праздника 9 Мая в музей приходили школьники, студенты, ветераны, общественные деятели и возлагали цветы к монументу Солдату-Победителю. За это время участниками акции стали свыше четырех тысяч человек.