Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сенатор Святенко: Индивидуальный подход — основа столичной системы поддержки ветеранов ВОВ

Евгений Силаев
Город
Сенатор Святенко: Индивидуальный подход — основа столичной системы поддержки ветеранов ВОВ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Меры поддержки ветеранов Великой Отечественной Войны (ВОВ) направлены на обеспечение фронтовикам достойной жизни, предоставление ухода и так далее. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.

Она напомнила, что в Москве проживает 22 тысячи ветеранов ВОВ. Для создания комфортной жизни в столице предусмотрен ряд мер: повышение размеров пенсий, ремонт квартир, патронаж, санитарное обслуживание на дому и другие.

По ее словам, важно дать ветеранам возможность почувствовать заботу. В частности, сейчас ведется работа по обновлению 228 квартир.

— Москва развивает различные форматы социального обслуживания: это и служба сиделок и патронажа, и организация санаторных услуг на дому, и специальная «тревожная кнопка», которая позволяет решить максимально оперативно любые вопросы: от вызова бригады скорой помощи до ремонта дверной ручки. Помощь и забота о тех, кто защитил нашу страну в тяжелые годы войны, должна оказываться в полном объеме, своевременно и отвечать тем запросам ветеранов, которые актуальны на сегодняшний день, — рассказала Святенко в беседе с агентством городских новостей «Москва».

В Музее Победы с 20 апреля по 10 мая 2023 года проходила акция «Мы помним». В указанный период в преддверии всенародного праздника 9 Мая в музей приходили школьники, студенты, ветераны, общественные деятели и возлагали цветы к монументу Солдату-Победителю. За это время участниками акции стали свыше четырех тысяч человек.

Москва Великая Отечественная война Ветераны Льготы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте