Участие в акции «Мы помним» в Музее Победы приняли более четырех тысяч человек

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы с 20 апреля по 10 мая 2023 года прошла акция «Мы помним». За это время ее участниками стали свыше четырех тысяч человек. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе музея.

В указанный период в преддверии Дня Победы в музей приходили школьники, студенты, ветераны, общественные деятели. Они возлагали цветы к монументу Солдату-Победителю. Такая традиция сформировалась в Музее Победы в 2022 году. По сравнению с прошлым годом количество участников акции увеличилось в два раза.

Цветы к монументу принесли делегации 32 ветеранских организаций столицы, а также Российского союза ветеранов, Союза ветеранов МВД России, Международного союза ветеранов-пограничников, советов ветеранов административных округов Москвы. Участие в акции приняли военнослужащие Вооруженных сил, Росгвардии, воспитанники военизированных средних учебных заведений, студенты 12 крупных вузов Москвы, многих столичных и подмосковных школ, участники парада на Красной Площади 9 мая 2023 года, представители из разных городов, среди них — Тула, Геленджик и других.

Помимо возложения цветов, гости также побывали на экскурсиях по экспозициям и выставкам Музея Победы.

Свыше 110 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 мая. Среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны.