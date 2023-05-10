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Более 110 тысяч человек посетили Музей Победы 9 мая

Араз Салехов
Город
Более 110 тысяч человек посетили Музей Победы 9 мая
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Свыше 110 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 мая. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Наибольшим интересом традиционно пользовались экспозиции главного здания музея и нашего филиала — музея «Главные оружейные реликвии армии» на Поклонной горе, — говорится в сообщении.

В День Победы вход в музей был свободный. Среди гостей музея были ветераны Великой Отечественной войны. Они приехали на экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг Народа» после парада на Красной площади. Также для гостей подготовили большую праздничную программу: так, состоялась акция-концерт «Фанфары Победы».

Во вторник, 9 мая, в Музее Победы состоялся показ спектакля «Дети блокадного Ленинграда. Хлеб». Спектакль рассказывает о жизни детей, которые, несмотря на юный возраст, успели ощутить на себе весь ужас войны.

8 мая в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в рамках II «Майского фестиваля правильного кино» состоялась премьера военной драмы «Расправляя крылья». Специальными гостями мероприятия стали артисты, сыгравшие главных героев киноленты: Катерина Шпица, Александр Горбатов, Кирилл Запорожский и другие.

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