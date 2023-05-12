СМИ: Пилотов самолета ослепили лазером при подлете к аэропорту Шереметьево

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Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево неизвестный ослепил пилотов идущего на посадку самолета при помощи лазера. Об этом стало известно в пятницу, 12 мая.

По предварительным данным, в 00:30 над аэропортом Шереметьево борт, следовавший в столицу из Сочи, заходил на посадку со стороны Ленинградского шоссе. Когда самолет снизился до высоты 4,8 километра над поверхностью, обоих пилотов ослепил лазерный луч.

Члены экипажа незамедлительно сообщили об этом диспетчеру, однако уточнили, что смогут посадить летательный аппарат. Приземление прошло успешно. Как сообщил Telegram-канал Mash, злоумышленника, попытавшегося помешать самолету приземлиться, ищут.

Другой самолет 4 мая совершил в Шереметьеве аварийную посадку. На борту летательного аппарата, который следовал из Казани в Москву, сработал индикатор открытия дверей. Приземление прошло успешно, никто не пострадал.