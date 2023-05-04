Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево самолет «Аэробус» А-320 совершил аварийную посадку. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

Как проинформировал Telegram-канал «112», пилот рейса Казань — Москва сообщил диспетчеру, что на борту сработал индикатор открытия дверей. Посадка прошла успешно. В причинах произошедшего разберется техническая служба аэропорта.

Другой самолет совершил экстренную посадку в аэропорту города Сочи. Летательный аппарат российской авиакомпании Red Wings, следовавший из Стамбула в Москву, прервал полет по техническим причинам.

Во вторник, 2 мая, в аэропорту Читы из-за внепланового открытия аварийного выхода задержали рейс в Москву. Отмечается, что одна из пассажирок дернула за рычаг двери, и она открылась. В столицу пассажиров доставил другой самолет.