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Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

Степан Жирнов
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Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево самолет «Аэробус» А-320 совершил аварийную посадку. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

Как проинформировал Telegram-канал «112», пилот рейса Казань — Москва сообщил диспетчеру, что на борту сработал индикатор открытия дверей. Посадка прошла успешно. В причинах произошедшего разберется техническая служба аэропорта.

Другой самолет совершил экстренную посадку в аэропорту города Сочи. Летательный аппарат российской авиакомпании Red Wings, следовавший из Стамбула в Москву, прервал полет по техническим причинам.

Во вторник, 2 мая, в аэропорту Читы из-за внепланового открытия аварийного выхода задержали рейс в Москву. Отмечается, что одна из пассажирок дернула за рычаг двери, и она открылась. В столицу пассажиров доставил другой самолет.

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